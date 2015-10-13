60 BYN 44 BYN

Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.

Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.

Легкие и прочные.

Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.

Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.

Так же присутствует карман для телефона.