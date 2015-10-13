Предложения дня
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Размеры:
M, L, S
Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
Легкие и прочные.
Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.
Так же присутствует карман для телефона.
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Размеры:
M
Безрукавка из коллекции adidas Originals. Неутепленая модель выполнена из легкой ткани.
На скидке
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Размеры:
M, L, S
Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
Легкие и прочные.
Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.
Так же присутствует карман для телефона.
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Размеры:
M
Безрукавка из коллекции adidas Originals. Неутепленая модель выполнена из легкой ткани.
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Размеры:
XXL
Мужские лоcины для тренировок из очень мягкой ткани.
Спортивные лосины с высокой посадкой позволяют вам чувствовать себя комфортно и выглядеть лучше, когда вы двигаетесь.
Предназначены для йоги, бега, пеших прогулок, велоспорта, катания на лыжах, катания на коньках, сноуборде, бейсболе, баскетболе, футболе, силовых тренировках, пробежках.
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Размеры:
L
Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
Легкие и прочные.
Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.
Рекомендуем
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Размеры:
L
Базовый свитшот должен быть в каждом гардеробе, а свитшот в черном цвете – тем более.
Модель подойдёт на каждый день, будет уместна в любой ситуации и практически в любом месте: на прогулке, на учебе, на работе или на спорте.
В свитшоте вы будете чувствовать себя комфортно, тепло и свободно. Мягкая, гладкая ткань приятна к телу.
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Размеры:
L
Лонгслив имеет нереально привлекательный цвет и состоит на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
Легкий и прочный.
Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
Лонгслив не требует особых условий ухода и хранения. Быстро высыхает, не нуждается в разглаживании.
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Размеры:
XL, XXL
Мужские лоcины для тренировок из очень мягкой ткани.
Спортивные лосины с высокой посадкой позволяют вам чувствовать себя комфортно и выглядеть лучше, когда вы двигаетесь.
Предназначены для йоги, бега, пеших прогулок, велоспорта, катания на лыжах, катания на коньках, сноуборде, бейсболе, баскетболе, футболе, силовых тренировках, пробежках.
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Размеры:
M
Брюки с большими карманами, которые подойдут для любой фигуры и комплекции.
Если вы ищете комфортные и практичные штаны, способные подчеркнуть вашу форму, то эта модель подойдёт Вам идеально.
Штаны подходят как для активного отдыха, прогулок, так и для повседневной носки. Данная модель без утеплителя, поэтому хорошо подойдет для весны или осени.