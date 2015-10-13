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СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ ДО 01 ДЕКАБРЯ

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  • Скидка: -27%
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    Лосины компрессионные женские SD Green 1/2
    Размеры: 

    M, L, S

    44 BYN

    Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
    Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
    Легкие и прочные.
    Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
    Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.
    Так же присутствует карман для телефона.

  • Скидка: -79%
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    Жилетка Adidas R.Y.V. Vest Beige
    Размеры: 

    M

    45 BYN

    Безрукавка из коллекции adidas Originals. Неутепленая модель выполнена из легкой ткани.

Мужская одеждаTrending Fashion In This Season

На скидке

  • Скидка: -27%
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    Лосины компрессионные женские SD Green 1/2
    Размеры: 

    M, L, S

    44 BYN

    Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
    Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
    Легкие и прочные.
    Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
    Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.
    Так же присутствует карман для телефона.

  • Скидка: -79%
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    Жилетка Adidas R.Y.V. Vest Beige
    Размеры: 

    M

    45 BYN

    Безрукавка из коллекции adidas Originals. Неутепленая модель выполнена из легкой ткани.

  • Скидка: -36%
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    Компрессионные лосины без рисунка Nike Black
    Размеры: 

    XXL

    35 BYN

    Мужские лоcины для тренировок из очень мягкой ткани.
    Спортивные лосины с высокой посадкой позволяют вам чувствовать себя комфортно и выглядеть лучше, когда вы двигаетесь.
    Предназначены для йоги, бега, пеших прогулок, велоспорта, катания на лыжах, катания на коньках, сноуборде, бейсболе, баскетболе, футболе, силовых тренировках, пробежках. 

  • Скидка: -27%
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    Лосины компрессионные женские SD Pink 1/2
    Размеры: 

    L

    44 BYN

    Лосины имеют нереально привлекательный цвет и состоят на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
    Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
    Легкие и прочные.
    Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
    Лосины не требуют особых условий ухода и хранения. Быстро высыхают, не нуждаются в разглаживании.

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  • ХитСкидка: -43%
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    Свитшот Oversize Black
    Размеры: 

    L

    37 BYN

    Базовый свитшот должен быть в каждом гардеробе, а свитшот в черном цвете – тем более.
    Модель подойдёт на каждый день, будет уместна в любой ситуации и практически в любом месте: на прогулке, на учебе, на работе или на спорте.
    В свитшоте вы будете чувствовать себя комфортно, тепло и свободно. Мягкая, гладкая ткань приятна к телу.

  • ХитСкидка: -27%
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    Лонгслив компрессионный женский SD Pink 1/2
    Размеры: 

    L

    44 BYN

    Лонгслив имеет нереально привлекательный цвет и состоит на 75% из нейлона и на 25% из спандекса. Что передается в максимальном комфорте при занятии спортом или просто прогулке.
    Материал сохраняет цвет и не вытирается во время частого использования, не истончается в местах случайных заломов.
    Легкий и прочный.
    Ткань сохраняет очертания, не деформируется, растягивается и выгодно облегает фигуру.
    Лонгслив не требует особых условий ухода и хранения. Быстро высыхает, не нуждается в разглаживании.

  • ХитСкидка: -13%
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    Лосины компрессионные UA
    Размеры: 

    XL, XXL

    39 BYN

    Мужские лоcины для тренировок из очень мягкой ткани.
    Спортивные лосины с высокой посадкой позволяют вам чувствовать себя комфортно и выглядеть лучше, когда вы двигаетесь.
    Предназначены для йоги, бега, пеших прогулок, велоспорта, катания на лыжах, катания на коньках, сноуборде, бейсболе, баскетболе, футболе, силовых тренировках, пробежках. 

  • ХитСкидка: -31%
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    Штаны Big Pockets Black
    Размеры: 

    M

    45 BYN

    Брюки с большими карманами, которые подойдут для любой фигуры и комплекции.
    Если вы ищете комфортные и практичные штаны, способные подчеркнуть вашу форму, то эта модель подойдёт Вам идеально.
    Штаны подходят как для активного отдыха, прогулок, так и для повседневной носки. Данная модель без утеплителя, поэтому хорошо подойдет для весны или осени.

Женская одеждаTrending Fashion In This Season

ПОСТАВЩИК: Россия, «ООО» Протек» 216790 Смоленская область г. Рудня, ул. Западная 26А пом. 7

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